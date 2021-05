Tehnilise rikke tõttu on telefoni kaudu vaktsineerimisele registreerimine teadmata ajaks takerdunud

Tänasest avati võimalus end vaktsineerimisele registreerida ka telefoninumbril 1247. Teisipäeva lõunal sellele numbrile helistades kuuleb vaktsiinisoovija aga, et tehnilise rikke tõttu on registreerumine teadmata ajaks peatunud. Häirekeskuse kommunikatsiooniosakonna juhataja Sigrid Karu soovitas kaitsepookimisele registreerimiseks seda teha digiregistratuuris. Karu teatel on tehniline rike seotud liitega, mis on loodud digiregistratuuri kõrvale, et telefonitsi aegu broneerida. Eeldatavat parandustööde lõpuaega ei osanud Karu öelda.

Delfile teadaolev ootas üks vaktsineerimisaega soovinu järjekorra lõpuni ning saigi lõpuks aja Pärnu haiglasse. Kohe pärast seda helistati talle haiglast ning öeldi, et tegemist oli olukorraga, kus varem sama aja broneerinud inimene oli selle kogemata tühistanud. See inimene olevat kõnealuse doosi juba kätte saanud. Haiglast vabandati ja avaldati lootust, et isik leiab uue aja. Seejärel tuli süsti soovijal minna tagasi järjekorra algusesse. Nii ootab juba kümnete tuhandete taga oodanud vaktsiinisoovija uuesti järjekorras, kus enne teda ootab enda võimalust veel 33 tuhat inimest.

Marek Seer kommenteeris esmaspäeval Delfile, et ükski inimene ilma ei jää. Hetkel on jõus riiklik plaan, et juuni lõpuks on kõik soovijad vähemalt ühe doosi saanud. "Minu unistus on, et tarne aina kasvaks. Loodame, et kõik peab paika," ütles Seer Delfile.