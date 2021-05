Politsei- ja piirivalveameti orkester koondatakse sarnaselt kaitseväe omaga. Orkestri juhataja: see on mõistetamatu

Pühapäeval selgus, et kulude vähendamiseks koondatakse kaitseväe orkester. Paistab, et sama saatus ootab PPA orkestrit.

PPA orkestri juhataja Kristiina Veerde kinnitas Delfile, et täna hommikul edastas Elmar Vaher orkestrile teate, mille järgi nemad koondataks. "Ta ütles, et 21. mail esitab ta [Vaher - toim.] siseministeeriumile kärpekava ja seal on ettepanek likvideerida PPA orkester," rääkis Veerde. PPA peab kärpima 6,1 miljoni euro mahus. Orkestrile kulub aastas Veerde sõnutsi ligi pool miljonit eurot.

Vaheri teate järgi kaotataks orkester tuleva aasta 1. jaanuarist.