Hispaania enklaavi Maroko rannikul saabus päevaga vähemalt 5000 sisserändajat

Enamik saabunutest on teadete kohaselt noored mehed, aga on ka lapsi ja perekondi. Paljud kasutasid vee peal püsimiseks sisekumme ja väikseid kummipaate.

Hispaania välisminister Arancha González Laya teatas, et osa sisserändajaid on juba Marokosse tagasisaatmisel.

Maroko ja Hispaania vahelised suhted on praegu pingelised. Maroko on pahane, et Lääne-Sahara iseseisvuse eest võitleva organisatsiooni Polisario Rinde juht Brahim Ghali on ravil Hispaania haiglas. Lääne-Sahara oli kuni 1975. aastani okupeeritud Hispaania poolt ja siis võttis selle oma kontrolli alla Maroko.