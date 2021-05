Kuidas alustada investeerimisega lihtsalt ja mugavalt?

Sageli arvatakse, et puhvri tekitamine kogumise ja investeerimise kaudu eeldab suures koguses vaba raha. Tegelikult saate sissemaksete suuruse määrata ise ja võtmesõnaks on siin järjepidevus. Isegi väikseid summasid regulaarselt kõrvale pannes koguneb pikapeale arvestatav hulk raha, mida saate endale sobilikul viisil kasutada.

Raha on mõistlik kasvama panna investeerimise kaudu. Compensa Elukindlustuses on see lihtne ja mugav. Teil ei ole vaja igapäevaselt tegeleda enda investeeringute haldamisega – piisab e-arve vormistamisest ja sobivate fondide valimisest. Edasi toimetavad teilt saadud juhtnööride alusel meie spetsialistid. Teil on alati võimalik jälgida oma investeeringute käekäiku meie veebikontoris ja saada lisainfot enda personaalselt nõustajalt, kellega saate soovi korral otse ühendust võtta ja nõu pidada. Seda olenemata investeeritava summa suurusest.

Compensas on valida 17 erineva investeerimisfondi vahel. Siinkohal tasub tähele panna, et pangad pakuvad ainult oma kontserni fonde, aga Compensa Elukindlustuse valikus on fonde erinevatelt fondivalitsejatelt üle maailma. Meie valikus on rahvusvaheliselt tunnustatud investeerimisfondid, mis võimaldavad pääseda suurtele võlakirja- ja aktsiaturgudele ning saada samad eelised, mis on muidu kättesaadavad vaid suurinvestoritele.

Soovi korral on võimalik raha suunata erinevatesse fondidesse. See aitab investeerimisriske hajutada ka väikeste summade korral, sest kõik varad on paigutatud erinevate võlakirjade, aktsiate, regioonide, ettevõtete, tegevusalade ja valuutade vahel. Kogumisperioodi jooksul saate soovi korral mugavalt investeerimisfonde vahetada – selleks on ainult vaja saata teade läbi meie veebikontori.

Mõnikord arvatakse, et investeerimine kindlustuslepingu kaudu on kallis. Tegelikult on Compensas tasud väga läbipaistvad – kõik teenustasud on välja toodud hinnakirjas ja täiendavaid sisenemis- ega väljumistasusid ei ole, kuna kõik tehingud teeme NAV-i ehk osaku puhasväärtusega.