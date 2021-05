Leedu vastas Valgevene genotsiidisüüdistusele: hale katse õigustada enda totalitaarseid otsuseid

Pärast Minski teadet, et seal on väidetavalt andmeid „valgevenelaste genotsiidi” kohta Leedus tegutsenud SS-pataljoni poolt, teatas Leedu välisministeerium, et see on hale katse moonutada ajalugu, eesmärgiga õigustada enda totalitaarses vaimus langetatud otsuseid.