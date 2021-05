Joe Biden kutsus Iisraeli-palestiinlaste konfliktis Gazas relvarahule

Samas blokeeris USA ÜRO julgeolekunõukogu avalduse, mis oleks kutsunud vägivalda lõpetama, vahendab BBC News.

Konflikt kestab nüüd teist nädalat ja selle lõppemise kohta erilisi märke ei ole.

Gazas on hukkunud vähemalt 212 inimest, sealhulgas 61 last, ja Iisraelis kümme inimest, sealhulgas kaks last.

Valge Maja avalduse järgi õhutas Biden Iisraeli tegema jõupingutusi süütute tsiviilisikute kaitseks.

„Kaks liidrit arutasid Iisraeli sõjaliste operatsioonide kulgu Hamasi ja teiste terroristlike rühmituste vastu Gazas,” teatati avalduses ning lisati, et Biden väljendas toetust relvarahule ja arutas USA koostööd Egiptuse ja teiste partneritega selle saavutamiseks.

Vägivald teeb rahvusvaheliselt üha rohkem muret.

Riigijuhid ja humanitaarorganisatsioonid on kutsunud ära hoidma tsiviilelanike hukkumist ning hoonete ja infrastruktuuri hävimise tekitatavat kaost.

USA blokeeris aga kolmandat korda ÜRO julgeolekunõukogu katse teha avaldus, milles kutsutaks Iisraeli sõjalist rünnakut lõpetama.

„Meie arvestus praegusel hetkel on, et nende vestluste pidamine kaadri taga ... on kõige konstruktiivsem lähenemine,” ütles Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki ajakirjanikele.

Iisrael jätkas eile oma õhurünnakuid Gazas ja palestiina võitlejad lasid rakette Iisraeli linnade pihta. Iisraeli juhid lubasid õhurünnakuid jätkada ja Hamasi sõjaline tiib lubas vastuseks rohkem rakette.

Eile õhtuks oli Gazas Iisraeli õhurünnakutes surma saanud vähemalt seitse palestiinlast.

Iisrael teatas, et nädalaga on Gazast välja lastud üle 3000 raketi, mis on enneolematu arv. Teadete kohaselt on Iisraeli kaitsesüsteem Raudkuppel 90% rakettidest vahelt lõiganud.

Iisraeli päästeteenistus on teatanud 311 vigastada saanud inimesest. Kuue vigastused on olnud tõsised.

Üks inimene on surnud ka rahutuste tagajärjel Iisraelis. Kokkupõrgetes Iisraeli araablaste ja juutide vahel on saanud viga 193 inimest, neist kümme tõsiselt.