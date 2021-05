Väliskomisjon vaagib uuringut Eesti huvidest ja võimalustest Arktikas

Komisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul on Arktika muutumas kogu maailma jaoks üha olulisemaks piirkonnaks. „Arktika regiooni arengud mõjutavad meid paratamatult läbi kliimamuutuste, seeläbi majandustegevuseks avanevate võimaluste ning geopoliitilise olukorra. Peame Arktikale rohkem tähelepanu pöörama ning analüüsima Eesti võimalusi piirkonda puudutavatesse aruteludesse ja Arktika regionaalsesesse koostöösse panustamiseks. Parim viis siit edasi on Eesti oma Arktika strateegia väljatöötamine,“ rääkis ta.

Mihkelson märkis, et oluline samm Arktika poliitika kujundamisel on Eesti taotlus saada vaatlejaliikmeks tähtsaimas Arktika organisatsioonis, Arktika Nõukogus. „Arktika Nõukogu vaatlejastaatus võimaldaks kauaaegse Arktika ja polaaralade uurimise kogemusega Eesti teadlastel rakendada ja tugevdada meie polaarekspertiisi. Samuti on see võimaluseks arendada tihedamat koostööd Arktika riikidega,“ lisas ta.