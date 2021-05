Üle 50 000 inimese ootab vaktsineerimise järjekorras, enamik neist täna aega ei saa

Täna laetakse üles suurusjärgus 25 000 vaktsineerimisaega. "Mõistan soovi, et saada kiiremini, aga ükski inimene ilma ei jää," toonitas suurvaktsineerimise juht Marek Seer ja viitas, et võimalik, et juba sel nädalal avatakse üks hetk juba täiendavad ajad. Tema sõnul sõltub kõik vaktsiinitarnetest.

Seeri sõnul kaalutakse vaktsiinide ühtlasemat jaotamist üle Eesti. Näiteks on enim vabu agu Narvas, kuigi samal ajal on nendega Harjumaal ja Tartumaal väga kitsas.

Hetkel on jõus riiklik plaan, et juuni lõpuks on kõik soovijad vähemalt ühe doosi saanud. "Minu unistus on, et tarne aina kasvaks. Loodame, et kõik peab paika," ütles Seer Delfile.