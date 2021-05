Ida-Tallinna keskhaigla: liigume vaktsineerimise kohustuslikuks muutmise suunas

Kui ülemöödunud nädalal selgus, et Tallinna kiirabi plaanib vaktsineeritud töötajad lahti lasta, siis nende tuules on samasugust otsust langetamas ka Ida-Tallinna keskhaigla "Oleme arutanud vaktsineerimise muutmist kohustuslikuks, liigume selles suunas," ütles haigla kommunikatsioonispetsialist Marko Mägi Delfile.

Mägi sõnul on haigla umbes 2500 töötajast vaktsineeritud 82 protsenti, mis tähendab, et kehtima hakkav kord võib puudutada rohkem kui 400 haiglatöötajat. "Teeme kõik endast oleneva (personaalne nõustamine ja selgitamine), et meie töötajad, kes pole veel ennast vaktsineerinud ennast vaktsineeriksid," lisas ta.

Pärast Tallinna kiirabi vaktsineerimata töötajate minemasaatmise plaani ilmsikstulekut ütles tööinspektsioon, et töötajal on küll õigus vaktsineerimisest keelduda, mis tähendab, et kedagi ei saa sundida laskma endale süsti teha. Kui töötaja keeldub, peab tööandja pakkuma talle muud töökohta samas asutuses. Kui teist tööd pakkuda ei ole või töötaja ei nõustu sellega, siis on tööandjal võimalus töötajaga töösuhe erakorraliselt üles öelda, kinnitas tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meedli Miidla-Vanatalu Delfile.