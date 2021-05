Korruptsioonikomisjon kutsub sel nädalal aru andma riigisekretäri ja protokollijuhi

Komisjoni esimees Eduard Odinets rääkis Delfile, et kõik peaministri kulutused kooskõlastab riigisekretär, mistap kutsutaksegi aru andma Peterkop. Protokollijuhilt ootab Odinets selgitusi, kes otsustab, milliseid kulutusi tehakse: kes valib transpordivahendid, olgu need autod või purjelaevad, kes otsustab, kus süüakse, juuakse ja ööbitakse. Lisaks soovib Odinets teada, kas riigikantseleil on üldse võimalik keelduda palvetest või nõudmistest, mida peaminister neile esitab.

Odinets lisas, et Peterkopiga tuleb juttu sellest, miks loodi 2018. aastal riigikantselei eelarvesse “peaministri büroo esinduskulude” rida – 24 000 eurot aastas ja miks see nüüd, kui peaminister on Kaja Kallas (RE), on ära kaotatud. Odinets täpsustas, et Peterkop ei olnud küll lisarea loomise ajal riigisekretäri ametis (toona pidas ametit Heiki Loodi – toim), et aga institutsioon on sama, on komisjoni esimehe sõnul kohane kutsuda aruandmisele ametis olev riigisekretär.

Kohtumine peaks Odinetsa sõnul toimuma selle nädala neljapäeval või reedel, praegu püütakse leida sobivat aega kõigile asjaosalistele.

Ratas kohtus komisjoniga möödunud reedel

Odinets rääkis möödunud reedel Delfile, et Ratase selgitused komisjonile olid samad, mida ta on ka meedias jaganud: peaministri töö on raske ja keeruline, sisaldab palju visiite ja kohtumisi. Ratas kinnitas komisjonile, et ei ole ajanud segi isiklikku, erakonna ega peaministri rahakotti.

Eesti Ekspress kirjutas, et muu hulgas panid protokollitöötajad peaministrile nädalavahetusteks rutiinselt kaasa toidupakikesi, eriti kui ta läks puhkepäevi veetma oma maakoju. Enamasti oli toidupakis pudel või paar veini ning konjak, lisaks suupisted. Ratas ütles komisjonile seepeale, et tema on suutnud alati oma peret ise toita.