Nad ei uskunud alguses, kuid siiski proovisid. Kolm tõestisündinud lugu, kuidas enne suve hõlpsasti kaalust alla võtta

Mulle meeldis ka võimalus pöörduda oma toitumisnõustaja poole, kui mulle kodus retseptist midagi ei meeldinud või mul polnud seda. Suurim pluss on konkreetne plaan koos retseptidega, mida pean hommiku-, lõuna- ja õhtusöögiks sööma. Kui peaksin ise mõtlema, kui palju ja mida süüa, siis oleks see minu jaoks liiga keeruline. Esimest päevast nägin kaalulangust. Nägin enda silmaga, et olin nädala pärast kõhnemaks jäänud, kui olin kaotanud 5 kilogrammi. Nüüd näevad kõik minu muutust, sest kaotatud on 28 kilogrammi ja riiete suurus on vähenenud poole võrra – suuruselt 16 suurusele 8! Nüüd teevad tänaval komplimente ka võõrad. Tuttavad, kes pole mind ammu näinud, ei tunne mind tänaval üldse ära.

Anna: Ma ei uskunud algul, et see on võimalik, aga nüüd tahan oma vanu pilte vaadates kõigile kõva häälega karjuda, et see on võimalik. Leiame alati vabandusi, et olla ülekaaluline, kuid tegelikult pole sellele mingit vabandust, sest siin näitan meetodit, mis eemaldab liigse kehakaalu igaveseks. Ma esitan sulle väljakutse ja palun proovi seda kohe! See on see hetk, kus sul on võimalus muutuda ilusamaks kui kunagi varem …