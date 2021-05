VIDEO | Marek Seer noortele: avame broneerimise täpselt kell 19! Enne pole mõtet digiregistratuuris surfata

Mis soovitaksite neile noortele, kes ootavad oma korda ja loodavad, et ehk saab pisut varemgi? COVID-19 vaktsineerimise korraldamise töörühma juht Marek Seer rõhutas, et pole mõtet varem surfamas käima, registreerimine kõigile avatakse kell 19 (hetkel võimalik vanuses 30 pluss).

Täna laetakse üles suurusjärgus 25 000 vaktsineerimisaega. "Mõistan soovi, et saada kiiremini, aga ükski inimene ilma ei jää," toonitas ta ja viitas, et võimalik, et juba sel nädalal avatakse üks hetk juba täiendavad ajad. Kõik sõltub tarnetest.

Meediast on läbi käinud, et näiteks Narvas on palju vabu aegu. Seer räägib intervjuus, kas kaalutaks ka seda, et koguseid üle Eesti veidi teisiti jagada. Ehk rohkem aegu näiteks avada Tallinnas.

Hetkel on jõus riiklik plaan, et juuni lõpuks on kõik soovijad vähemalt ühe doosi saanud. "Minu unistus on, et tarne aina kasvaks. Loodame, et kõik peab paika."