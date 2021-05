VIDEO JA FOTOD | Mustamäel alustas vaktsineerimiskeskus. Popov: täna töötame suhteliselt mõõduka tempoga

"Täna töötame suhteliselt mõõduka tempoga, tarne selline, et rohkem ei saa lubada," räägib Popov. Mõõdukas tempo on veidi üle 800 süsti päevas, võimekus oleks 1080 vaktsineerimist päevas või veidi enamgi. Juba homme avatakse vaktsineerimiskeskus ka Lasnamäel Tondiraba spordihallis. Võimalik, et tarnete kasvades edaspidi veel mõnes paigas Tallinnas.

Nn vabas järjekorras vaktsineerimisele pääsemise lootust ei ole. "Ei soovita tulla eelregistreerimiseta. Siin on selline keeruline protsess, et kõik on arvestatud minutite kaupa. Huvi on väga suur, vaktsiine ei jää üle, kõik tehakse ära," märgib ta.

Kui mõni inimene kõhkleb, kas lasta end vaktsineerida, saab keskustes ka vajalikku nõu? Popov räägib, et teatud abi saab, aga lisab, et vaktsineerimiskeskustes töötatakse väga kiiresti. "Siin pole väga palju aega, et detailset arstlikku nõu küsida. Kui siia tulete, olge suhteliselt kindlad, et tulete selleks, et saada süst."

Kõigest pikemalt juba intervjuus.