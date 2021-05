Kultuuriminister Anneli Ott: ma ei pea õigeks, et Eestist saab riik, millel ei ole kaitseväe orkestrit

"Mõistan keerulist eelarvesituatsiooni, kuid 102-aastane kaitseväe orkester ei ole mitte ainult oluline sümbol, vaid ka kõrgkultuuri kandja, kelle kontserte on Eesti rahvas nautinud erinevatel tähtpäevadel ja sündmustel. Igal kultuursel riigil on oma professionaalne sümfooniaorkester, ooperiteater, professionaalne esinduskoor ja kaitsejõudude orkester. Ma ei pea õigeks, et Eestist saab üks esimesi riike maailmas, kus ei ole kaitseväel oma orkestrit," kirjutas Ott.