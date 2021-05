ÄIKE | Ilmateenistus kehtestas kogu Mandri-Eestile hoiatuse

Riigi ilmateenistus on tõstnud kõigi 13 Mandri-Eesti maakonna puhul ohutaseme kollaseks (Tase 1), mis tähendab, et ilm võib teatud olukordades ohtlik olla. Delfi lugejad on oodatud saatma möllavast marust jäädvustusi aadressil vihje@delfi.ee