Kas praegune hümn võis saabuda Eestisse hoopis saksakeelsena ja varem kui seni arvatud?

Linnainen märgib, et Ida-Saksamaa periood on ähmastanud Leipzigi positsiooni Saksamaa ajaloos. 19. sajandil oli Leipzig kaubandus- ja kultuurikeskus, mille suurim tööandja oli trükitööstus. Leipzig oli kultuuride sõlmpunkt ka Soome jaoks, sest 1858. aastal trükiti seal Soome esimene kooli lauluraamat „Samling af valda sångstycken”, mis sisaldas paar laulu ka soome keeles, ning 1867. aastal laulukogumik kooridele „Kokous Neliäänisiä Lauluja” („Kogumik neljahäälseid laule”), mille kohta on väidetud, et see on Eesti hümni allikas.