Alaealised ise vaktsineerimisaega broneerida ei saa

Kuigi pikalt on räägitud, et tänasest lubatakse kõigil vaktsineerimisaeg valida, siis tuleb oodata õhtul kella seitsmeni. Sotsiaalministeeriumi kommunikatsiooniosakonna nõunik Gea Otsa selgitas, et tarnete kinnitused juuni teise poole kohta tulevad täna pärastlõunal ja logistikaplaan tuleb üle vaadata.