FOTO | Kose kandis jäi varas haledalt vahele: külavanema ja turvavideo abil tabati ta juba järgmisel päeval

Soodla on kolme küla vanem (Kõue, Paunaste, Triigi) ja ise elab Kõuel. Ta meenutab, et eelmise neljapäeva varahommikul sai ta ootamatu teate, et rahvamaja ees platsil murti öösel ühte autosse sisse. "Meil siinkandis ei juhtu iga päev selliseid asju, muidugi üllatas," märgib ta.