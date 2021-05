VIDEO ja BLOGI | Alates homsest saab aega vaktsineerimisele broneerida ka telefonil 1247

Minister Tanel Kiik ütles, et täna õhtul kell 19 avatakse kõigile alates 16. eluaastast võimalus registreerida end vaktsineerimisele. Et soovijaid on palju, palub ta inimestel varuda kannatust. Kiik kinnitas, et keegi ei pea muretsema, et jääks vaktsiinist ilma, sest Eesti on tellinud niivõrd palju vaktsiini, et see rahuldab kõigi elanike vajadused.