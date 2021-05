Peaminister Kallas intervjuus BBC-le: ainus, mida me siinsetelt venelastelt ootame, on eesti keele oskus

“Tuleb mõista, et maailmas elab umbes miljon eestikeelset inimest ja me peame oma keelt kaitsma,” ütles peaminister. “Ainuke asi, mida me tahame neilt inimestelt, kes võivad siin olla isegi juba 50 aastat elanud, on see, et nad meie keele ära õpiksid. Seda ei ole kodakondsuse eest palju küsitud.” Kallas lisas, et mittekodanikel on kodanikega võrdsed õigused ja sotsiaaltagatised, välja arvatud õigus parlamenti valida. Kuid nad on ikkagi teise järgu kodanikud? “Teie olete suure [rahva] liige ja ei mõista, kui oluline on meie jaoks kultuuri ja keele päästmine,” vastas Kallas.