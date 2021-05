Valgevene kavatseb esitada tõendid oma rahva genotsiidi kohta sõja ajal ning süüdistada leedulasi ja poolakaid

„Lähiajal planeerime me samuti esitada rahvusvahelisele tribunalile piisava koguse tõendeid selleks, et alustada kehtestatud korras velgevene rahva Suure Isamaasõja perioodil toimunud genotsiidi ametliku tunnustamise protseduuri,” lausus Šved, vahendab Interfax.

Šved täpsustas, et Valgevene on kindlaks teinud tõendid veel elus olevate natsikurjategijate kohta, kes tema sõnul olid karistuspataljonide nimekirjades ja võtsid nende tegevusest osa.

„Esmajärjekorras Leedu SS-pataljonide, Armia Krajowa. Nad on veel elus, meile on nende elukohad teada. (...) Seetõttu valmistatakse praegu ette vastavaid materjale, neisse riikidesse saadetakse korraldused õigusabi osutamiseks, et nende riikide vastavad õiguskaitseorganid viiksid nendega läbi protsessuaalsed toimingud genotsiidi kriminaalmenetluse raames,” ütles Šved.