Tšehhi president Zeman rääkis taas oma versioonist laskemoonalao plahvatuste kohta. Valitsuse sõnul on olemas ainult GRU versioon

Kolmapäeval Benešovága kohtunud Zeman kutsus üles ootama ära Vrbětice intsidendi uurimise tulemused. Ta väljendas lootust, et juurdlus jõuab peagi lõpule, ning lisas, et usaldab Tšehhi politseid, aga ei usalda Tšehhi vastuluuret, vahendab Raadio Vabadus.

Zemani sõnul uuritakse ka Vene eriteenistuste osalemise versiooni.

Zeman usub, et otstarbekas on keskenduda ettevõttele Imex Group, mis laskemoonaladusid rentis. Tšehhi äriregistris on see ettevõte kirjas kui lõhkeainete tootja.

Tšehhi peaminister Andrej Babiš tuletas Zemanile meelde, et valitsusel on plahvatuste kohta Vrbětices üksainus seisukoht. Praha kinnitab ametlikult, et need korraldasid Vene eriteenistused.

„Ma selgitasin härra presidendile, et politsei uurib tõepoolest ainult üht versiooni. On võimalik, et juurdluse alguses oli seal rohkem versioone. Ma ei oska selgitada, miks härra president siiamaani väidab, et on olemas rohkem versioone,” ütles Babiš.

Justiitsminister Benešová lükkas aga ametlikult ümber Zemani väite, mille juures president viitas talle. „Mul ei ole informatsiooni, et politsei töötaks mingi muu uurimisversiooniga kui ainult Vene sõjaväeluure GRU agentide osalemine,” ütles Benešová.

Zeman kommenteeris oma intervjuus ka Tšehhi kandmist Venemaa suhtes ebasõbralike riikide nimekirja.

„Vene pool teeb rumaluse, sest endiste sõprade vaenlaseks tegemine on viga,” ütles 76-aastane Zeman raadiojaamale Frekvence 1.