Riigikogu käsitleb vaktsineerimise korraldust: miks valitsus lubadust ei täitnud?

Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul soovitakse saada selgust komisjonile valitsusepoolse lubaduse täitmata jätmise kohta, et mai esimese nädala lõpuks on vaktsineeritud 80 protsenti üle 80-aastaseid. Hetkel on vaktsineerimise tase naiste seas alla 60% ja meeste seas alla 70%.