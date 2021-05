Tavatu vaikus. Araabia riigid ei tõsta Palestiina kõnede peale toru

“See on islami ja kristluse vaheline lahing, mis kaitseb teie väärikust... Meie rahvas on teie väärikuse, teie nafta ja teie julgeoleku eesrindel,” pöördus Rajoub kohaliku televisiooni vahendusel Araabia riikide liidrite poole.

“Juhul kui [Palestiina relvarühmitus] Hamas ei pühendu täielikule rahule, toob see Gaza elanikele lõputuid kannatusi. Hamasi juhid peavad mõistma, et nende poliitika kahjustab ennekõike Gaza inimesi,” hurjutas AÜE esindaja. “Oleme jätkuvalt valmis koostöös Palestiina omavalitsuse ja ÜROga tsiviilprojektidesse panustama, ent selle juures on meie kindlaks tingimuseks rahu.”

Analüütikud märgivad, et kuigi OIC ja Araabia Liiga on tervikuna seisukohal, et palestiinlastel on õigus omariiklusele, on Iisrael pälvinud hiljuti mitme selle liikme ametliku tunnustuse.