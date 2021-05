Sama tundis ka Peeter Saan ise, kes peab orkestrit enda elutööks: "Mõtlesin, kui kaugele võib üks kultuuritus jõuda." Kolonelleitnant reservis kirjeldab, miks ta orkestrit niivõrd oluliseks peab: "Seda, et palju pauku tehakse, inimesed ei näe, aga vormis pilli mängivaid inimesi küll." Ta leiab, et seetõttu on orkester ka riigikaitselisest seisukohast väga oluline.

Paljud jahmatava teate saanud pillimängijad on tuleviku suhtes teadmatuses, sest terve orkestri jagu inimestele ei ole tööd muus orkestris.