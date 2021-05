Urmas Reinsalu: ideoloogiline valitsus läks esimesena kaitseväe traditsioonide kallale

"Koalitsioon ajas eksitavat juttu, et kavatseb kaitsekulusid kärpimise asemel suurendada. Nüüd hakkame nägema tulemusi," kirjutas Reinsalu ühismeedias. "Pole üllatav, et valitsejate suunis puudutab ideoloogiliselt esimesena just kaitseväe traditsioonide kallale minemist."

"Kaplanid on toetanud läbi aastakümnete meie ajateenijaid ja tegevväelasi nii Eestis kui välismissioonidel," rääkis Reinsalu. "See on muidugi ideoloogiline otsus, sisuline mõte on ilmsesti kaitseväest seniste väärtuste ja vaimulike välja puhastamine. Seda traditsioonide väljajuurimist kehastab ka kaitseväe orkestri KAOTAMINE."