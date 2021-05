Poliitikud marus. Paet: kaitseväe orkestri tegevuse on seni lõpetanud ainult nõukogude okupatsioon

"Koalitsioon ajas eksitavat juttu, et kavatseb kaitsekulusid kärpimise asemel suurendada. Nüüd hakkame nägema tulemusi," kirjutas Reinsalu ühismeedias. "Pole üllatav, et valitsejate suunis puudutab ideoloogiliselt esimesena just kaitseväe traditsioonide kallale minemist."

Reinsalu hinnangul on kaplanite vallandamine vastuolus usuvabaduse tagamise kohustusega ning 2002. aastal Kirikute Nõukogu ja valitsuse koostööprotokolliga.

"Kaplanid on toetanud läbi aastakümnete meie ajateenijaid ja tegevväelasi nii Eestis kui välismissioonidel," rääkis Reinsalu. "See on muidugi ideoloogiline otsus, sisuline mõte on ilmsesti kaitseväest seniste väärtuste ja vaimulike välja puhastamine. Seda traditsioonide väljajuurimist kehastab ka kaitseväe orkestri KAOTAMINE."

"Eelmisel teisipäeval panin Riigikogu kaitsekomisjonile ette, et komisjon ei toetaks kärpeid. Olin naiivne ega uskunud, et kaitsekomisjon mu ettepanekut ei toeta," lisas Reinsalu. "Keskerakondlased ja reformierakondlased selles komisjonis hääletasid mu ettepaneku maha ja võtsid seega toimuva lammutamise eest täisvastutuse."

Urmas Paet: Kindlasti on 2021. aastal lahendus, millega ei mindaks sümbolite kallale

Endine välisminister ja praegune eurosaadik Urmas Paet (Reformierakond) leidis, et Eesti riigi ajaloos ei ole praegu nii hull aeg, et tuleks lõpetada kaitseväe orkestri tegevus.

"See ei saa olla ei mõeldav ega tehtav, et aastal 2021 minnakse sümbolite kallale ja neid kaotama. Sümbolite kallale ei mindud ka palju keerulisematel aegadel. Kaitseväe orkestri tegevuse on seni lõpetanud ainult Nõukogude okupatsioon," rääkis Paet.

"Kindlasti on Eesti riigis aastal 2021 olemas lahendus, mis ei lõpeta ligi 103 aastat tegutsenud Kaitseväe orkestri tegevust. Tuleb end kokku võtta ja see teistsugune lahendus leida. Riigieelarvet tuleb lõppude lõpuks käsitleda tervikuna," lisas ta.