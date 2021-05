Suurbritannia terviseminister: vaktsineerimata inimeste seas võib India tüvi levida kui kulutuli

Hancock ütles pühapäeval intervjuus Sky Newsile, et mõnes Inglismaa piirkonnas, sh suurtes nakkuskolletes Boltonis ja Blackburnis, on India variandist “saamas domineeriv tüvi”, vahendab Reuters.

Tema sõnul annab esialgne teave valitsusele “suuresti kindluse, et vaktsiinid toimivad ka [India tüve] vastu”. “Oleme võidujooksus vaktsineerimise ja viiruse vahel ning see uus tüvi on andnud viirusele selles võidujooksus jaksu juurde,” tõdes Hancock. “Aga... meil on suures osas olemas kindlus, et vaktsiin tuleb selle vastu toime.”