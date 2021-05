FOTOD | Õnnetus, mis hüüdis tulles: Tallinna jabur jalgrattapoliitika viis noormehe haiglasse

Ootamatult lõppev jalgrattatee, mis saatis noormehe haiglasse Foto: Taavi Sepp

Tallinna linnavõim on olnud aastaid kriitikarahe all seoses suutmatusega tagada jalgratturitele ohutu võimalus linnas liiklemiseks. Eile õhtul toimus õnnetus ristmikul, kus jalgrattatee lõppeb ühtäkki ära ning pedaalijal on valida: kas söösta koos kihutavate autodega kitsa viadukti alla või proovida hoo pealt ületada äärekivi.