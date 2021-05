Eestis on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud üle 400 000 inimese

Tänahommikuse seisuga on Eestis end vähemalt ühe vaktsiinidoosiga COVID-19 vastu kaitsnud 400 382 inimest, vaktsiinikuur on lõpetatud 179 002 inimesel.

Kokku on tehtud 578 348 COVID-19 vastast kaitsesüsti. Kõigist täisealistest on vaktsineeritud 37 protsenti ning üle 70-aastastest Eesti keskmisena 65 protsenti.

„Eesti inimeste vastutustundlik käitumine, vajalikud piirangud ning vaktsineerimine on aidanud viia nakatumisnäitajad langusse, kuid viiruse leviku oht pole veel möödas,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Uuel nädalal avaneb vaktsineerimisvõimalus kõigile täisealistele ning mai- ja juunikuu jooksul laekub piisavalt vaktsiini igale soovijale vähemalt esimese doosi võimaldamiseks. Selleks, et hoida ära viiruse uue laine tulek peame säilitama valvsuse ja jätkama laiaulatusliku vaktsineerimisega, kaitstes seeläbi nii ennast kui teisi.“

Üle 80-aastastest on praeguseks vaktsineeritud 59%, vanuserühmas 70-79 on vaktsineeritud 68%. Tartumaal, Pärnumaal, Lääne-Virumaal ja Põlvamaal on kõigist üle 70-aastastest vaktsineeritud enam kui 70%, Jõgevamaal, Järvamaal, Läänemaal, Saaremaal, Raplamaal, Viljandimaal üle 75% ning Hiiumaal 87%. Vanuserühmas 60-69 on praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 57%, ning vanuserühmas 50-59 on vaktsineeritud 47%.