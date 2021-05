Paavo Nõgene: järgmise nädala töö planeerimiseks on kuni 193 358 doosi vaktsiini

"Algaval nädalal saabub Eestisse 62 520 doosi vaktsiini. Varasemast on tänahommikuse seisuga kasutamata 130 838," kirjutas ta.

"Need arvud sisaldavad nii esimesi kui teisi doose, seega teise doosi vajadus nädala kaupa on väiksem kui allpool tabelis toodud nädala koguarv. Järgmise kolme nädala 2 doosi vajadused on järgmised: 23 095; 28 280; 22 751. Defitsiit, numbrite meelevaldne tõlgendamine või töökorralduslik küsimus?" uuris ta. Teatavasti saavad kõik 30-aastased ja vanemad endale vaktsineerimisaja valida, kuid vaktsineerimisaegu laekub tuhandete kaupa, kuigi doose paistab riigil kõvasti rohkem olevat.