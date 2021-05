Putin: Ukraina Vene-vastasusele tuleb reageerida

66-aastane Medvedtšuk, kes kutsub üles headele suhetele Moskvaga ja esines varem vahemehena Moskva ja Kiievi vahel, sai hiljuti Ukraina võimudelt kahtlustuse riigireetmises. Mehe enda sõnul on süüdistused poliitiliselt motiveeritud. Ta on nimelt parlamendi suurima opositsioonipartei juht.

“Võttes kõike arvesse, ja see on ääretult kurb, on Ukraina vaikselt, kuid kindlalt muutumas mingisuguseks täielikuks vastandiks Venemaale, mingisuguseks Vene-vastaseks, ja platvormiks, kust me saame pidevalt uudiseid, millele peame osutama julgeolekualaselt erilist tähelepanu,” jutustas Putin.