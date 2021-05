Sotsiaalministeeriumi tellimusel mai alguses tehtud Eesti elanike küsitlusest selgub, et kokku lausa 72 protsenti inimestest on meeleavaldustele vastu. 17 protsenti jäi ükskõikseks. Kindlaid toetajaid on koroonapotestijatel vaid viie protsendi rahva seas. Veel kuus protsenti märkis, et nad pigem toetavad meeleavaldusi.