GRAAFIKUD | Rahvas on otsustanud: ülekaalukas enamus on koroonaprotestide vastu

Peamiseks pooltargumendiks vaktsineerimisele on jätkuvalt veendumus, et vaktsiinid pakuvad piisavalt tõhusat kaitset ning et vaktsineerimine aitab ühiskonnal kiiremini kriisist väljuda. Peamise vaktsineerimise vastuargumendina nimetatakse kartust, et vaktsiinide kõrvaltoimed on liiga ohtlikud.

Vaktsineerimist toetava argumendina toodi varasemast rohkem esile põhjendust, et vaktsineerituna on võimalik naasta tavapärase elu juurde (21% → 28%). Vaktsineerimise vastaste argumentide hulgas on varasemast enam nimetatud arvamust, et vaktsiinid ei paku piisavalt tõhusat või pikaajalist kaitset. Vähenenud on arvamus, et vaktsiinide kohta pole piisavalt infot (37% → 25%).