Johnson: India tüvi seab piirangute leevendamise kahtluse alla

Johnson ütles, et üle 50-aastaste ja riskigruppi kuuluvate elanike kahe doosi vahelist aega lühendatakse 12 nädalalt kaheksale, ja tunnistas, et “võidujooks vaktsineerimisprogrammi ja viiruse vahel võib muutuda oluliselt tihedamaks”.

Ta teatas ka, et armee asub vaktsineerimistega abistama kolmes suuremas koldes - Boltonis, Blackburnis ja Darwenis -, ning palus sealsetel elanikel hoolikalt mõelda enne esmaspäeval naasvate vabaduste nautimist.

Johnson lubas, et 17. maiks kavandatava piirangute leevendamisega (väljas võib taas rohkem kui kuuekesi koguneda) minnakse edasi, kuid tõdes, et India tüve levik võib järgmiste sammude astumise (21. juunil) normaalsema elukorralduse poole teha senisest keerulisemaks.

Ta märkis, et India tüvi näib olevat “nakkavam” kui praegu riigis domineeriv Briti variant, kuid tõdes, et ei ole veel teada, kui suurel määral täpselt. Juhul, kui see on oluliselt [nakkavam], “tuleb meil tõenäoliselt silmitsi seista raskete valikutega”, hoiatas valitsusjuht.

“Ma pean teiega nõustuma, et see uus variant võib tõsiselt häirida meie arengut ja muuta järgmisse [piirangute leevendamise] faasi liikumise juunis keerulisemaks,” ütles Johnson pressikonverentsil.

Küsimusele, kas riigi lukust lahti keeramine võidakse panna pausile, vastas ta: “Tõde on see, et me ei saa seda kindlalt öelda... Olukord on mullusega võrreldes väga erinev - vaktsiinide jagamine käib uskumatu hooga. Meil tuleb lihtsalt oodata ja vaadata. Me ei saa midagi välistada.”

Valitsusjuht tegi oma avalduse vahetult pärast seda, kui teadusnõukoda (Sage) tunnistas, et eksperdid on India tüve leviku pärast tõsises mures. Värsked mudelprognoosid viitasid “reaalsele võimalusele”, et see võib olla kuni 50% nakkavam kui viiruse Briti variant.

Juhul, kui kartused osutuvad tõeks, tähendaks juba esialgne piirangute leevendamine - tuleval esmaspäeval - “tõsist kasvu hospitaliseeritute arvus”, mis oleks varasemate tippudega võrreldav või suurem, hoiatasid teadlased.