Vaktsineerimine laienes: Tallinnas enam löögile ei saa, ent mujal on üle 4000 vaba aja

Alates eile õhtul kell kl 22 kuni täna hommikul kl 9 on tehtud 6885 broneeringut, ütles COVID-19 vaktsineerimise töörühma nõunik Gea Otsa. Tallinnas on hetkel ajad otsas, aga vaktsineerimiseks pakuti broneeringuid kell 9 seisuga järgmistes haiglates:

Tartu Ülikooli Kliinikumis

Ida-Viru Keskhaiglas

Narva Haiglas

Pärnu Haiglas

Valga Haiglas

Kuressaare Haiglas ja Hiiumaa Haiglas

Kõige rohkem on aegu saada Ida-Virumaale (Ida-Viru keskhaiglas üle 600, Narva haiglas üle 2000) ja Kuressaares (üle 400). Ka Pärnus on üle 200 aja, Tartus üle 100, Valgas ja Hiiumaal on alla 50.

Gea Otsa sõnul ei ole tegemist ainult äsja kaasatud 30-39 vanuserühmale vabade aegadega, vaid kõigi vabade aegadega kokku: "Aegade pakkumisel digiregistratuuris ei arvestata, et neid pakume 30-39 ja neid vanematel." Ta selgitas, et kõik, kellele on COVID-19 vastu vaktsineerimiseks võimalus avatud, näevad kõiki aegu. Üks erand siiski on: alla 50-aastased ei näe neid aegu, kus pakutakse AstraZeneca vaktsiini, sest seda hetkel noorematele ei pakuta.

Esmaspäevast saavad kõik vähemalt 16- aastased end kirja panna

Uusi aegu avatakse vastavalt vaktsiinitarnetele. "Suurem hulk uusi aegu lisatakse esmaspäeva õhtul, kui on järgmine vaktsiinide tarnegraafik kinnitatud," ütles Otsa. Ta lisas, et esmaspäeva õhtul kl 19 avatakse vaktsineerimise broneerimise kõigile alates vanusest 16.

Et koormust digiregistratuurile vähendada, paluvad vaktsineerimise korraldajad arvestada, et neil inimestel, kes on juba esimese doosiga vaktsineeritud, ei tule enam uut aega broneerida. Neile on teise kaitsesüsti tegemise aeg juba antud esimese doosi vaktsineerija juures. Ka neil, kes on koroonaviirust juba põdenud, pole samuti põhjust kiirustada – soovituslik on vaktsineerida ühe doosiga mitte varem kui 6 kuud pärast tervenemist.

Uued vaktsiinitarned saabuvad Eestisse iga nädal ning mai- ja juunikuu jooksul saavad kõik soovijad esimese doosi COVID-19 vaktsiini. Tänahommikuse seisuga on Eestis vähemalt ühe doosiga COVID-19 vastu vaktsineeritud 397 247 inimest, mis on 37 protsenti täisealisest elanikkonnast.