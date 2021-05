ERISAADE | Sõda Iisraelis. Marko Mihkelson: kõige riskantsem on Gaza sektorisse vägedega minek

Kui küsida, et kes alustas – kas Iisrael või Palestiina – sõnab riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, et vastata saab kahte moodi. Nädala eest viis Iisraeli politsei jõukasutus araablaste vastu Ida-Jeruusalemmas kokkupõrgeteni. Ent taustal podises üks teinegi viimatine probleem: Iisrael ajas Ida-Jeruusalemmas araablasi nende kodudest välja. Pinged kuhjusid ja Hamas kasutas võimalust ning ründas Iisraeli.

„Pikaajaline viha, vägivald ja vastuolu, mis on püsinud Iisraeli-Palestiina suhetes pikka aega, on uuesti lõkkele löönud,” ütleb Mihkelson ja lisab: „kogu sellel konfliktil on liialt pikad juured ja vihkamist on kastetud aastakümnetega.”

Näpuga on keeruline ka kellelegi näidata, tuhka peaksid kõik pähe raputama. Iisrael pole aastaid teinud samme, et palestiinlastega saabuks rahu. Sisepoliitikas valitseb neil segadus ning populaarsusega ja kuritegevusega (nimelt on ta mitmete kuriteosüüdistustega kohtu all) hädas olev peaminister Benjamin Netanyahu lõikab karmist sõjarusikast vaid lõivu. „Pigem on Iisraelis levimas see mõtteviis, et tegelikult võikski tulevikus olla ainult üks riik,” sõnab Mihkelson.

Ent ka Palestiinas pole üksmeelt – Fatah ja Hamas jagelevad omavahel. Gazat valitsev Hamas on aga poliitiliseks eesmärgiks võtnud Iisraeli riigi hävitamise. Nende relvastus on tugev ning üllatas ka Iisraeli kaitsejõude.

„Analüütikud ütlevad, et kui Iisraeli kaitsejõud ei tegutse praegu resoluutselt, siis lähematel aastatel on Hamas veelgi võimekam,” lausub Mihkelson. Ligi kümme tuhat reservisti on kutsutud relva alla, väed on Gaza piiri taga ning üks stsenaariumitest on sissetung palestiinlaste alale. Mihkelsoni sõnul on aga Iisraeli piiride nihutamine Gazasse kõige riskantsem samm selles konfliktis.