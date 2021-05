Paavo Nõgene Tanel Kiigele: vähem häma ning rohkem ausust ja tegusid!

"Kui te ka kogu AstraZeneca laojäägi sellest 100 000 doosist maha arvutate, on kümned tuhanded doosid esmaspäeval ikka ootel, mitte õlavarres," kirjutas Nõgene arvamusloos.

Nõgene leiab, et esimeste süstidega kiiremini edasi liikumiseks tuleks teisi doose edasi lükata. Kiige vastus : "Jah, numbreid saab alati meelevaldset tõlgendada. Kui rääkida faktidest, siis Pfizer/BioNTechi ja Modernat hoitakse laos täpselt nii palju kui on vajalik järgmise nädala teise doosi katteks."

Minister juhtis tähelepanu, et ainult AstraZeneca vaktsiini on riigis rohkem, kui inimeste nõudlust selle järele. Ta leidis, et teiste dooside edasilükkamine esimeste dooside kiiremaks manustamiseks põhjustaks ülearu palju segadust.