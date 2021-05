Must päev jalgratturitele ja tõuksijuhtidele: üks surnud, kuus haiglas

Politsei- ja piirivalveameti liiklusjärelevalvekeskuse patrullitalituse juhi Varmo Reinu sünul ei juhtu nii palju õnnetusi iga päev, ent siiski on tavapärane see, et soojade ilmade saabudes sagenevad ka õnnetused kaherattaliste sõiduriistadega. "Enamik õnnetusi on ühesõidukiõnnetused ehk kukkumised, kus mingil põhjusel kaotatakse juhitavus ratta üle," ütles Rein. Ta lisas, et sageli on nende kukkumiste taga näiteks suur sõidukiirus, valed sõiduvõtted või ootamatu takistus teel.