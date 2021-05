COVID-19 vaktsineerimine avaneb homsest ka 30-39aastastele

COVID-19 vaktsineerimise töörühma juhi Marek Seeri sõnul otsustas töörühm alustada 30aastastele vaktsineerimisvõimaluse pakkumist varem selleks, et hajutada koormust digiregistratuurile ja sellega seotud haiglate IT-süsteemidele. Ka vabu aegu, mida tervishoiuteenuse osutajad järjest lisavad, on piisavalt – reedel kell 14 oli järgmisteks nädalateks saadaval ligi 8300 aega üle Eesti.

„Kindlasti on nii laupäeval kui ka esmaspäeva õhtul-teisipäeval taas oodata digiregistratuuris järjekordi, sest inimeste huvi vaktsineerimise vastu on suur,“ ütles Seer. „Eilne kogemus 40+ vanuserühmale broneerimise võimaldamisega näitas aga, et kui mõned tipptunnid välja arvata, siis aeg, mis inimesel tuleb digiregistratuuri sisse logimiseks oodata, on alla tunni. Ja õhtul ning järgmisel päeval sai juba rahulikult vaktsineerimiseks aega valida ilma igasuguse järjekorrata.“