Eestlane Palestiinas: inimesed arvestavad sellega, et hommikul kodust lahkudes ei pruugi nad üksteist enam kunagi näha

Kogu sündmuste jada langes kokku moslemite pühaga Lailat al-Qadr ehk ööga, mil moslemid lähevad mošeedesse palvetama, sest jumala kõrv on neile rohkem avatud. Iisraeli politsei ja armee hakkasid aga Krinali sõnul brutaalselt Al-Aqsa mošeest palvetajaid välja ajama, millele viimased omakorda vastu olid. Kuna tegemist on islamiusulistele olulisuselt kolmanda pühapaigaga, teataski selle kokkupõrke peale Hamas, et kui Iisraeli politsei ja armee mošeest ei lahku, siis hakkavad nad Iisraeli suunas rakette tulistama.

Pinged palestiinlaste ja Iisraeli vahel on kestnud pikki aastaid. Viimasel nädalal on aga konflikt eskaleerunud ja Gaza ning Iisraeli vahel toimuvad vastastikku õhurünnakud. Õigupoolest ei soovi Krinal kasutada olukorrast rääkimisel sõna "konflikt", sest see eeldab tema sõnul, et tegemist on kahe võrdse osapoolega. Ta ütleb aga, et palestiinlased on siinkohal represseeritud.

Krinal selgitab, et konflikt on Iisraeli ja palestiinlaste vahel. Viimased elavad nii Läänekaldal, Gaza piirkonnas kui ka Iisraeli aladel. Iisrael on aga seadnud nende piirkondade vahele piirid ega luba Läänekalda palestiinlastel minna Gazasse ja vastupidi, selgitab Krinal.

Iisrael hoiatab rünnakutest "koputusega"

Täna rääkis Delfile Iisraelis elav eestlane, et juudiriik hoiatab enne Gaza poole rakettide saatmist kohalikke, et rünnakutes saaks viga võimalikult vähe tsiviilisikuid. Iisraeli eestlase sõnul pommitatakse ka elumaju, sest neis pesitsevad Hamasi grupid ja nende relvalaod.

Krinal tõdeb, et on sellistest hoiatamistest kuulnud. Ta selgitab, et see käib kahel moel: telefonikõnega, milles öeldakse elanikele, et neil on seitse minutit, et majast väljuda; teine variant on "koputamine" – kerge mürsk enne rünnakut maja katusele.

"Sul on seitse minutit aega, et oma lapsed ja väärtuslikum vara kokku korjata ja ära joosta. Aga kuhu sa jooksed?" küsib Krinal retooriliselt. Ta kirjeldab, et Gaza on suuruselt umbes Muhu saare suurune ala, aga seal elab umbes kaks miljonit inimest. Niisiis oleks see samaväärne, kui suruda kaks korda Eesti rahvastik Muhu saarele kokku, seega ei olegi ruumi kuhugi põgeneda rünnakute eest.

Tavalisest häiritum atmosfäär

Krinal ütles, et kohalikud on harjunud hirmuga elama. "Inimesed kardavad, aga õpivad edasi elama hirmust hoolimata. Teistpidi, nii kurb kui see ka ei ole, paneb see su perspektiivid paika: mis on päriselt probleem ja mis mitte," räägib Krinal. "Inimesed arvestavad sellega, et kui nad hommikul kodust lahkuvad, ei pruugi üksteist enam kunagi näha."

Ta lisab, et kui omavahel minnakse tülli, siis klaaritakse asi kiirelt ära, sest ei teata, kaua on võimalik veel selle inimesega rääkida. Rõõmuhetkedest immutavad palestiinlased nii palju energiat kui võimalik, sõnab Krinal.

Tavapärasest ärevamat olukorda ilmestab aga Krinali sõnul see, et äsja lõppenud ramadaanile järgnenud pühade ajal ei julge palestiinlased oma sugulastele külla sõita, sest kardetakse teedel liikuvaid Iisraeli äärmuslasi, kes usuvad, et kogu see maa on jumalast antud juutidele ja palestiinlased on vaid üks väike kübe, keda ei saa isegi inimesteks pidada.

"Ma ei suhtle iisraellastega, mul ei ole nendega kokkupuuteid, aga ma tean, et inimlikkus on olemas igal pool. Tean, et ei ole õige kedagi demoniseerida, ei iisraellasi ega palestiinlasi," räägib Krinal. "Samas tunnetan, et siin on toimumas midagi väga ebaõiglast ja inimsuse vastast."

Ta lisab, et see ei ole usuline konflikt, vaid territoriaalne. Et see on usuline konflikt, ütleb Iisraeli riik, mis tahab, et Iisrael oleks vaid juudiriik ehk ühe usundiga, kirjeldab Krinal. Ta usub, et tänapäeva maailmas see nii aga ei toimi.

Siin ei ole ka tegemist okupatsiooniga, sest see on oma olemuselt on lühiajaline, ütleb Krinal. "See on koloniaalsüsteem, mis on osava PR-kampaania all seadnud sisse apartheidsüsteemi, kus samal maa-alal elavatele inimestele kehtib kaks erinevat süsteemi ja reeglistikku. See kehtib ka palestiinlaste kohta, kes elavad Iisraelis ja kel on Iisraeli passid."

Krinal arvab, et pingelise olukorra lõpetamise võtmed on Iisraeli käes, aga nemad ei ole sellest huvitatud, sest soovivad rajada oma riiki teise rahva õlule.

