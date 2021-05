Helena Krinal selgitab, et konflikt on Iisraeli ja palestiinlaste vahel. Viimased elavad nii Läänekaldal, Gaza piirkonnas kui ka Iisraeli aladel. Iisrael on aga seadnud nende piirkondade vahele piirid ega luba Läänekalda palestiinlastel minna Gazasse ja vastupidi, selgitab Krinal.

Pinged palestiinlaste ja Iisraeli vahel on kestnud pikki aastaid. Viimasel nädalal on aga konflikt eskaleerunud ja Gaza ning Iisraeli vahel toimuvad vastastikku õhurünnakud. Õigupoolest ei soovi Krinal kasutada olukorrast rääkimisel sõna "konflikt", sest see eeldab tema sõnul, et tegemist on kahe võrdse osapoolega. Ta ütleb aga, et palestiinlased on siinkohal represseeritud.