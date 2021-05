Õhusõidukite varuosi napib: Eestil puudub võimekus päästa hädalisi kopteriga merelt või muust ohtlikust olukorrast

PPA lennusalga juht Rain Jõeveer põhjendas kõigi kolme kopteri samaaegset hooldamist sellega, et need lendavad suuresti operatiivsetele sündmustele ja valve korras, mistap kunagi ei tea täpselt, kui pikaks kujunevad lennud ja millal lennumasinad võivad täitunud lennutundide tõttu hooldust vajada.

“Hetkel on maailmas õhusõidukite varuosadele tarneraskused ning nii on hooldused kujunenud planeeritust pikemaks,” sõnas Jõeveer.

Ta lisas, et homsest peaks olukord paranema, mil praeguse info järgi peaks üks kopter saama lendamiseks valmis.

Aastas juhtub viis kuni kuus korda seda, et halbade kokkulangevuste tõttu, näiteks tehnilised rikked, tarnete venivus, ületatud lennutunnid, kaob ajutiselt PPA kopterite lennuvõimekus, rääkis Jõeveer. “Reeglina on need lühiajalised, kuni paar tundi kestvad katkestused. Pikemaid katkestusi, mille taastamiseks kulub rohkem kui üks päev, tuleb aastas ette üks või kaks korda,” lisas ta.