KUULA SAADET | Kuidas leida õige asi, mida õppida?

Peale Helina osaleb podcast’is teinegi sama kooli vilistlane Oliver Kikkas ja nad mõlemad on läbinud rahvusvahelise ärikorralduse õppekava, mille alusel omandavad oma esimest akadeemilist kraadi peamiselt Eestisse õppima tulnud välistudengid. „Kokku peaks olema umbes 26 erinevat rahvust ja võib-olla suurusjärgus siis nii palju, et aastane vastuvõtt on umbes 80–90 õpilast ja kolme aasta peale kokku on siis neid kokku umbes 300 ringis,“ kirjeldab Helina seda suurt ja kirjut seltskonda, kes õppis ning suhtles omavahel inglise keeles.

Oliveri sõnul on võõrkeeles õppimise kõrval nende erialal puhul ka üks teine oluline erinevus paljudest erialadest, mida Tallinna Tehnikaülikoolis õppida saab. „Väga paljud õppejõud olid just välismaalt. Portugalist, Malaisiast ma mäletan. Mul on hästi meeles, et räägiti palju asju lahti just välismaa, mitte Eesti vaatevinklist,“ meenutab Oliver, mis rahvusvahelise õppekava huvitavaks tegi.

Helina ja Oliver on veendunud edasiõppimise otstarbekuses, kuid magistrikraadi tegemise plaanides erineva lähenemisega. Kui Oliver seab pilgu ennekõike TTÜ suunas, siis vahetusüliõpilasena Müncheni tehnikaülikoolis õppinud Helina soov on teha järgmine samm mõnes Euroopa ülikoolis. Edu neile!

Kuidas leida õige asi, mida õppida? Podcast’is külalisetel on abiturientidele konkreetsed soovitused. Esiteks taustauuring ja teiseks, kui normaalsusesse oleme naasnud, avatud uste päevad – need kaks annavad kooli kohta ülihead infot. Oliveri sõnul saab avatud uste päeval tegelikult väga hea võimaluse näha, kuidas kool toimib ja mida tudengid teevad ning kasukas tulevad ka erialasid tutvustavad loengud. „Kui, kui sa ei ole kindel, mida sa tahad teha, siis võib-olla vaatad ka natukene, et mis tööturul toimub. See on ka tavaliselt hästi hea indikatsioon, kellest puudus on,“ soovitab Helina mõelda ka tulevikule.

Kuula ja leia endale tore tulevik!