Saksa parlamendisaadik ütleb, et nii palju, kui tema on USA poliitikutega Washingtonis suhelnud, on enamik mõista andnud, et nad tahavad, et projekti juba valmis saaks ja kiiremini ära unustataks.

" Sest Washingtonis on väga vähe selliseid, kes tahavad, et Läänemerest uuesti torud välja võetaks. Presidendi administratsioon tahab, et see probleem kiiremini laheneks, kuid USA senatis on neid, kes on võtnud väga karmi joone," ütleb liberaalide hulka kuuluv poliitik.