Guardian: Suurbritanniasse saabuvad EL-i kodanikud pannakse luku taha ja saadetakse riigist välja

Sissepääs on teiste hulgas keelatud ja luku taha on pandud Euroopa Liidu kodanikud, kes on tulnud Suurbritanniasse tööintervjuule. Nad on kogenud traumaatilisi ja alandavaid väljasaatmisprotseduure vaatamata sellele, et Suurbritannia siseministeeriumi reeglid lubavad selgelt ilma viisata tööintervjuul käia.

Vähemalt tosin Euroopa Liidu kodanikku, enamasti noored naised, peeti eelmisel nädalal kinni ainuüksi 48 tunni jooksul Londoni Gatwicki lennujaamas, rääkisid kaks hispaanlannat Guardianile. Mõned saadeti kahe sõidutunni kaugusele Yarl’s Woodi kinnipidamiskeskusse Bedfordshire’is, kus nad koroonareeglite tõttu oma tubadest väljuda ei tohtinud.

Kinni on peetud ka näiteks Itaalia, Prantsusmaa, Bulgaaria ja Kreeka kodanikke. Üht prantslast hoiti 48 tundi kinni Edinburghi lennujaamas ja Bulgaaria suursaadik kinnitas, et mitut Bulgaaria kodanikku on hoitud sisserändajate kinnipidamiskeskustes.

Kaks hispaanlannat peeti kinni Gatwickis 2. ja 3. mail pärast saabumist vastavalt Valenciast ja Bilbaost.

25-aastane María Valenciast ütles, et nagu paljud teised kinnipeetud, arvas ta, et tal on lubatud Briti tööturgu uurida vähemalt kuni oktoobrini, eriti seetõttu, et ta on ka varem Suurbritannias elanud ja töötanud. María sõnul pakkus ta, et lendab oma raha eest veel samal päeval kodumaale tagasi, kui talle öeldi, et ta saadetakse välja, aga selle asemel viidi ta Yarl’s Woodi, kus ta pidi veetma kolm päeva.

Siis María vabastati ja tal kästi minna karantiini oma õe juurde Londoni kaguosas, kus ta oli 17. maini. María passi jättis piirivalve oma valdusse.

„Raisatakse nii palju aega,” ütles María. „Kõige halvem oli see, et keegi Yarl’s Woodis ei osanud mulle öelda, mis juhtuma hakkab. Minult oli võetud vabadus ja ma ei saanud õiguslikku nõu.”