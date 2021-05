Huligaan sõitis Pirita teel 227 km/h. Karistuseks kuu aega kinnimajas

Neljapäeva öösel pisut enne kella kahte tabas piirivalvepatrull Tallinna linnas Pirita teel, kus kehtiv suurim lubatud sõidukiirus on 50 km/h, sõiduauto, mille kiiruseks fikseeriti 227 km/h. Sõidukit Mercedes-Benz juhtinud 32-aastane mees oli kaine, temaga viibis autos samal ajal veel neli inimest. Mees peeti sündmuskohal kinni ning toimetati oma tegude üle järele mõtlema kinnipidamiskeskusesse.

Liiklusjärelevalvekeskuse patrullitalituse juht Varmo Rein sõnas, et tema mäletamist mööda ei ole Tallinnas varem nii suurtel kiirustel kihutajat tabatudki. „Õnneks ristus mehe teekond korrakaitsjatega, enne kui midagi traagilist jõudis juhtuda. Vähe sellest, et autojuht pani ohtu enda elu, riskis ta veel nelja sõidukis viibinud inimese eluga. Nõnda suurel kiirusel pole juhil võimalik reageerida ootamatustele ning kui mingil põhjusel oleks toimunud kokkupõrge kellegi või millegagi, räägiks me täna juba viie noore inimese surmast,“ rääkis Rein.