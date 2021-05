Jüri Ratas andis aru korruptsioonikomisjonile. Riigisekretär võib olla järgmine

Komisjoni esimees Eduard Odinets (SDE) rääkis Delfile, et Ratase selgitused komisjonile olid samad, mida ta on ka meedias jaganud: peaministri töö on raske ja keeruline, sisaldab palju visiite ja kohtumisi. Ratas kinnitas komisjonile, et ei ole ajanud segi isiklikku, erakonna ega peaministri rahakotti.

Eesti Ekspress kirjutas, et muuhulgas panid protokollitöötajad peaministrile nädalavahetusteks rutiinselt kaasa toidupakikesi, eriti kui ta läks puhkepäevi veetma oma maakoju. Enamasti oli toidupakis pudel või paar veini ning konjak, lisaks suupisted. Ratas ütles komisjonile seepeale, et tema on suutnud alati oma peret ise toita.

Mis saab edasi? Odinets ütles, et komisjon ei ole veel seisukohta võtnud, asja arutatakse edasi esmaspäevasel koosolekul. Odinets avaldas, et tema idee on kutsuda arupärimisele ka riigisekretär. Sellele peavad heakskiidu andma ka teised komisjoniliikmed.

2018. aastal tekkis riigikantselei eelarvesse „peaministri büroo esinduskulude“ rida – 24 000 eurot aastas. Valitsuse kommunikatsioonibüroo direktor Eero Raun ütles Ekspressile, et tekkis vajadus hakata selliseid kulusid eristama. “Antud juhul loodi eelarverida teadaolevalt peaministri [Jüri Ratase] ja eelmise riigisekretäri [Heiki Loodi] vahelise kokkuleppega.”

Kui tundub, et asjas on süüteo tunnused, saab komisjon pöörduda õiguskaitseorganite poole, algatada mõne seadusemuudatuse või lihtsalt juhtida sellele avalikkuse tähelepanu.

Kas Ratase jutt oli komisjoni esimehele ka veenev? Odinets vastas: “Jüri Ratas on veenva ütlemisega.”

Ratas ei näe endal süüd

Eesti Ekspress kirjutas kolmapäeval, kuidas Jüri Ratas lasi peaministrina osta rahva raha eest nii džinni, toonikut, söögikraami kui ka muud. Näiteks visiit Saaremaale läks rahvale maksma 12 000 eurot, mille sees olid ooperipäevade piletid, kallis majutus ning kulukad õhtusöögid.

Ratas kirjutas sotsiaalmeedias, et kõik on kokkulepitud piiride sees.