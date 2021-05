Suurbritannias ei välistata kiiresti leviva koroonaviiruse India tüve tõttu uusi piiranguid

Tervishoiuametkond Public Health England (PHE) teatas, et Suurbritannias on registreeritud 1313 koroonaviiruse India tüve juhtumit. 5. mai 520 juhtumiga võrreldes oli neid eilse seisuga üle kahe korra rohkem, vahendab BBC News.

Suurbritannia tervishoiu- ja sotsiaalhooldusministeerium teatas, et ei ole veel kindlaid tõendeid, et sellel tüvel oleks suurem mõju haiguse raskusastmele või et see oleks vaktsiinidele resistentne.

Ministeerium teatas samas ka, et ministrid ei saa välistada majanduslike ja sotsiaalsete piirangute taaskehtestamist kohalikul või regionaalsel tasemel, kui tõendid viitavad sellele, et need on vajalikud vaktsiinile resistentse variandi kontrollimiseks või mahasurumiseks.

Tervishoiuminister Matt Hancock ütles, et valitsus toetab piirkondi, kus juhtumite arv kasvab, ja kutsus inimesi olema jätkuvalt valvsad.

„Me jälgime olukorda väga hoolikalt ega kõhkle edasise tegevuse ees, kui see vajalik on,” ütles Hancock.

Enne seda oli Suurbritannia peaminister Boris Johnson öelnud, et ei välista regionaalsete piirangute taaskehtestamist. „See on muret tekitav variant, me oleme selle pärast rahutud,” ütles Johnson.

Johnson lisas siiski, et ei ole tõendeid, mis viitaksid sellele, et Inglismaa planeeritav piirangute leevendamine ei toimu.

India tüve juhtumeid on Inglismaal registreeritud Londonis, Boltonis, Tyneside’i linnastus, Nottinghamis ja Merseyside’is.