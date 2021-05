Iisrael lubas Hamasi kallist hinda maksma panna ja Hamas Iisraelile karme õppetunde

Kaitseminister Benny Gantz andis käsu julgeolekujõudude massiliseks tugevdamiseks, et suruda maha siserahutused, mille tõttu on vahistatud üle 400 inimese.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles täna hommikul tehtud avalduses, et Iisraeli sõjaline operatsioon palestiina võitlejate vastu Gazas jätkub nii kaua kui vaja. Netanyahu lubas, et Gazas võimul olev Hamas maksab kallist hinda.

Hamasi sõjalise tiiva esindaja teatas, et rühmitus on valmis andma Iisraeli sõjaväele „karme õppetunde”, kui toimub maavägede sissetung.

Tevishoiuminister Gazas teatas, et alates esmaspäevast on Gazas hukkunud vähemalt 103 palestiinlast, sealhulgas 27 last. Viga on saanud 580 inimest.